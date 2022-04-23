Баварія – Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу

У суботу, 23 квітня, у чемпіонаті Німеччини відбудуться матчі 31 туру. І у Мюнхені Баварія може достроково оформити титул.
Баварія на своєму полі приймає прямого конкурента Боруссію з Дортмунда. Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку німецької Бундесліги.
БАВАРІЯ – БОРУСІЯ Д
Турнірні розклади
Зараз Баварія лідирує з перевагою над Боруссією дев'ять очок. Для того щоб достроково завоювати титул мюнхенцям вистачить і нічиї.
При рівності очок у чемпіонаті Німеччини враховують різницю м'ячів. А вона суттєво на користь Баварії.
Історія протистояння
У чемпіонаті Німеччини за всю історію команди зіграли 105 матчів: 51 перемога Баварії, 29 нічиїх та 25 матчів виграла Боруссія.
У першому колі дортмундці поступилися на своєму полі – 2:3.
Хто фаворит
У букмекерських конторах котирування на перемогу Баварії – 1.38, на нічию – 5.90, на перемогу Борусії Д – 7.00.
Фахівці очікують на результативний матч і прогнозують мінімум три голи.
Де дивитись
В Україні пряму трансляцію матчу Баварія – Боруссія Д можна переглянути на каналі Setanta Sport, а також на платформі OLL.TV .