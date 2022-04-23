Баварія – Боруссія Д: де і у скільки дивитись матч Бундесліги

Битва двох грандів німецького футболу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у німецькій Бундеслізі може визначитись чемпіон. Баварія на своєму полі не має програти дортмундській Борусії. У такому разі мюнхенський клуб стане недосяжним у турнірній таблиці.

Коли матч. Поєдинок у Мюнхені розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Де дивитись. Наш сайт веде онлайн матчу Баварія – Боруссія Д.

Крім того, в Україні пряму трансляцію матчу Баварія – Боруссія Д можна переглянути на телеканалі Setanta Sport, а також на платформі OLL.TV.