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Баварія – Боруссія Д: де і у скільки дивитись матч Бундесліги

Любомир Луканюк
23 квітня, 11:42
Центральний матч чемпіонату Німеччини можна буде подивитися на території України як по телебаченню, так і в Інтернеті

Битва двох грандів німецького футболу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у німецькій Бундеслізі може визначитись чемпіон. Баварія на своєму полі не має програти дортмундській Борусії. У такому разі мюнхенський клуб стане недосяжним у турнірній таблиці.

Коли матч. Поєдинок у Мюнхені розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Де дивитись. Наш сайт веде онлайн матчу Баварія – Боруссія Д.

Крім того, в Україні пряму трансляцію матчу Баварія – Боруссія Д можна переглянути на телеканалі Setanta Sport, а також на платформі OLL.TV.

У першому колі Баварія здобула у гостях перемогу з рахунком – 3:2.

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І у сьогоднішньому матчі фаворит мюнхенський клуб.

У букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу Баварії – 1.38, на нічию – 5.90, на перемогу Борусії Д – 7.00. Очікується, що у матчі буде забито близько трьох голів.

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