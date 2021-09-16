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Барселона --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Барселону обезголовлять перед матчем з Динамо

Олег Люлька
16 вересня, 13:09
Нідерландець Рональд Куман, який очолює Барселону, вже найближчим часом може втратити роботу

Рональд Куман / Фото: Reuters

У вересні каталонці проведуть ще чотири матчі – з Гранадою, Кадісом, Леванте в Ла Лізі і з Бенфікою – в Лізі чемпіонів.

Якщо на цьому відрізку Барселона не доб'ється позитивних результатів, президент каталонського клубу Жоан Лапорта може відправити Рональда Кумана у відставку.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

Лапорті було соромно за Барселону в стартовому матчі Ліги чемпіонів проти Баварії, який завершився нищівною поразкою каталонців на "Камп Ноу" з рахунком 0:3.

Бос іспанського клубу хотів би, щоб нідерландський тренер дотримувався стилю Барселони, відмовився від гри в три центральні захисники і давав більше шансів молодим – зокрема, Рікарду Пучу.

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Куман від усього цього в поєдинку з Баварією відмовився.

Отже, велика ймовірність, що до матчів Ліги чемпіонів з Динамо (20 жовтня на "Камп Ноу" і 2 листопада на НСК "Олімпійський") Барселона підійде вже з новим тренером.

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