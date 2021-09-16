Барселону обезголовлять перед матчем з Динамо

Рональд Куман / Фото: Reuters

У вересні каталонці проведуть ще чотири матчі – з Гранадою, Кадісом, Леванте в Ла Лізі і з Бенфікою – в Лізі чемпіонів.

Якщо на цьому відрізку Барселона не доб'ється позитивних результатів, президент каталонського клубу Жоан Лапорта може відправити Рональда Кумана у відставку.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

Лапорті було соромно за Барселону в стартовому матчі Ліги чемпіонів проти Баварії, який завершився нищівною поразкою каталонців на "Камп Ноу" з рахунком 0:3.

Бос іспанського клубу хотів би, щоб нідерландський тренер дотримувався стилю Барселони, відмовився від гри в три центральні захисники і давав більше шансів молодим – зокрема, Рікарду Пучу.

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Куман від усього цього в поєдинку з Баварією відмовився.

Отже, велика ймовірність, що до матчів Ліги чемпіонів з Динамо (20 жовтня на "Камп Ноу" і 2 листопада на НСК "Олімпійський") Барселона підійде вже з новим тренером.

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