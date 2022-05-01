Барселона – найсильніший клуб Європи. Кубок Ліги чемпіонів їде до столиці Каталонії

Барселона – тріумфатор футзальної Ліги чемпіонів / Фото: ФК Барселона

У Ризі визначився переможець футзальної Ліги чемпіонів. У фінальному поєдинку зійшлися Барселона та лісабонський Спортинг.

Суперники вже зустрічалися у попередньому розіграші турніру у сезоні 2020/21. Тоді сильнішими були португальці, які обіграли Барселону з рахунком 4:3.

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Стартові хвилини суперники придивлялися один до одного. Лише на 16-й хвилині поєдинку Лосано відправив м'яч у сітку воріт португальців.

Гравці Спортінга так і не зуміли прийти до тями і тут же пропустили ще один гол. У каталонців відзначився Піто.

Португальці намагалися відігратися, але й у підсумку їм так і не вдалося забити гол престижу.

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Завершили розгром Спортінгу Феррао та Плана.

Для Барселони цей трофей став четвертим в історії клубу. Раніше іспанці вигравали Лігу чемпіонів у 2012, 2014, 2020.

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Ліга чемпіонів з футзалу. Фінал

Барселона (Іспанія) – Спортінг (Португалія) 4:0

Голи: Лосано 16, Піто 19, Феррао 21, Плана 39

Нагадаємо, цієї зими в Нідерландах пройшов чемпіонат Європи з футзалу, в якому перемогу святкувала збірна Португалії. У фінальному поєдинку португальці помстилися Росії за українців, які поступилися РФ у півфіналі з рахунком 2:3.