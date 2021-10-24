24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Барселона – Реал: де дивитися трансляцію матчу

Андрій Трофімов
24 жовтня, 14:16
Список каналів, які покажуть легендарне Ель-Класико у прямому ефірі

Барселона приймає Реал на Камп Ноу / Фото: Reuters

Принципові суперники Барселона і Реал сьогодні зустрічаються в чемпіонаті Іспанії. Головний матч для уболівальників всього світу стартує о 17:15.

Барселона – Реал онлайн трансляція: відеоповтори, фото зі стадіону Камп Ноу, коментарі ключових моментів гри.

Реклама

В Україні матч у прямому ефірі покаже сервіс MEGOGO.

Дивитися пряму трансляцію матчу Барселона – Реал можна на супутникових каналах:

  • Arena Sport 1 (Словенія)
  • Arena Sport 6 (Хорватія)
  • Digi Sport 1 (Румунія)
  • Eleven Sports 1 (Бельгія, Польща, Португалія)
  • MAX Sport 4 (Болгарія)
  • Nova Sport 3 (Чехія)
  • ONE Sport (Ізраїль)
  • PrimeTel 2 (Кіпр)
  • SuperSport 1 (Албанія)
  • TSN Malta 4 (Мальта)

Що ще дивитися

Сьогодні будуть ще два цікаві матчі, онлайни яких доступні на нашому сайті:

Реклама
  1. Динамо – Дніпро-1, чемпіонат України, старт о 17:00
  2. Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, чемпіонат Англії, старт о 18:30

Реклама