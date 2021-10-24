Барселона – Реал: де дивитися трансляцію матчу

Барселона приймає Реал на Камп Ноу / Фото: Reuters
Принципові суперники Барселона і Реал сьогодні зустрічаються в чемпіонаті Іспанії. Головний матч для уболівальників всього світу стартує о 17:15.
Барселона – Реал онлайн трансляція: відеоповтори, фото зі стадіону Камп Ноу, коментарі ключових моментів гри.
В Україні матч у прямому ефірі покаже сервіс MEGOGO.
Дивитися пряму трансляцію матчу Барселона – Реал можна на супутникових каналах:
- Arena Sport 1 (Словенія)
- Arena Sport 6 (Хорватія)
- Digi Sport 1 (Румунія)
- Eleven Sports 1 (Бельгія, Польща, Португалія)
- MAX Sport 4 (Болгарія)
- Nova Sport 3 (Чехія)
- ONE Sport (Ізраїль)
- PrimeTel 2 (Кіпр)
- SuperSport 1 (Албанія)
- TSN Malta 4 (Мальта)
Що ще дивитися
Сьогодні будуть ще два цікаві матчі, онлайни яких доступні на нашому сайті:
- Динамо – Дніпро-1, чемпіонат України, старт о 17:00
- Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, чемпіонат Англії, старт о 18:30