20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Барселона – Динамо та інші: розклад матчів середи у Лізі чемпіонів

Любомир Луканюк
20 жовтня, 10:14
У середу, 20 жовтня, пройде вісім поєдинків найпрестижнішого футбольного єврокубка, серед яких і протистояння Барселони з Динамо

Марк-Андре тер Штеген парирує удар Владислава Супряги / Фото: Reuters

До вашої уваги – розклад матчів середи, результати і турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів. Онлайн Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

ЧЕТВЕР, 20 ЖОВТНЯ

Група Е

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19:45. Барселона – Динамо
Котирування: 1.25 – 6.70 – 11.50

22:00. Бенфіка – Баварія
Котирування: 7.10 – 5.10 – 1.44

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Група F

22:00. МЮ – Аталанта
Котирування: 1.71 – 4.30 – 4.70

22:00. Янг Бойз – Вільярреал
Котирування: 3.20 – 3.60 – 2.23

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Група G

19:45. Зальцбург – Вольфсбург
Котирування: 2.05 – 3.65 – 3.65

22:00. Лілль – Севілья
Котирування: 3.25 – 3.15 – 2.41

Група H

22:00. Зеніт – Ювентус
Котирування: 3.50 – 3.25 – 2.25

22:00. Челсі – Мальме
Котирування: 1.08 – 12.00 – 35.00

Матчі Ліги чемпіонів показує платформа Megogo.

Нагадаємо, що вчора Шахтар програв Реалу в ЛЧ. дивіться всі п'ять голів матчу Шахтар – Реал .

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