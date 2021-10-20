Барселона – Динамо та інші: розклад матчів середи у Лізі чемпіонів

20 жовтня, 10:14

У середу, 20 жовтня, пройде вісім поєдинків найпрестижнішого футбольного єврокубка, серед яких і протистояння Барселони з Динамо