Аватар в Токіо: олімпійський чемпіон зробив зачіску в честь героя мультфільму

Віндсерфер з Нідерландів Кіран Бадлоу завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, але популярність йому принесла схожість з мультяшним героєм

Кіран Бадлоу косплеїв Аватара у Токіо / Фото: Instagram

Бадлоу переміг в запливі в класі RS:X. Під час гонки любителі спорту звернули увагу на незвичайну зачіску нідерландця.

Спеціально до Ігор Кіран виголив на голові стрілку і пофарбував її в синій колір – ну прямо вилитий головний герой мультсеріалу "Аватар: Легенда про Аанга" Аанг.

"Ця стрижка – данина поваги єдиному і неповторному майстрові вітру. Аватар, останній з нині живих заклинателів повітря.

Я сподіваюся, що дух цього великого воїна дасть мені можливість добре плисти під вітрилами на цьому тижні і використовувати вітер в свою користь.

Коли-небудь я мрію сам стати володарем вітру, справжнім майстром", – написав напередодні Бадлоу в Instagram.

До речі, раніше ми писали, що росіянка виступала на Олімпіаді з талісманом Відьмака. І кулон приніс їй три медалі, дві з яких – золоті.