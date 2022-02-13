13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Аталанта – Ювентус: онлайн-трансляція матчу Серії А

Сергій Шаховець
13 лютого, 14:57
У неділю, 13 лютого, на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія" у Бергамо відбудеться поєдинок прямих конкурентів за місце у ТОП-4: Аталанти та Ювентуса

Аталанта vs Ювентус / Фото: Getty Images

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Ми проведе текстову онлайн-трансляцію з описом всіх ключових моментів.

Прогноз на матч Аталанта – Ювентус

ОНЛАЙН АТАЛАНТА – ЮВЕНТУС

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У центральному матчі неділі боротимуться Аталанта і Ювентус.

Аталанта, у складі якої виступає гравець збірної України Руслан Малиновський, веде боротьбу за 4-е місце у Серії А, і головним конкурентом бергамасків є якраз "Стара синьйора".

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Команда Джан П'єро Гасперіні не перемагає у чотирьох матчах поспіль. При цьому дві останні зустрічі Аталанта програла – Фіорентині в Кубку Італії (2:3) та Кальярі в Серії А(1:2).

Наразі бергамаски йдуть на п'ятому місці у Серії А, відстаючи від Ювентуса на два очки, але маючи матч у запасі.

Туринці після 24 турів мають в активі 45 балів і відстають від лідера першості Мілана на 10 очок. Ювентус не знає поразок п'ять матчів поспіль, а у чемпіонаті вже 10 турів. Причому за цей період вони пропустили лише у трьох поєдинках.

У Кубку Італії підопічні Массіміліано Аллегрі обіграли Сассуоло (2:1).

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

У Серії А команди зіграли між собою 121 матч – 13 перемог Аталанти, 42 нічиї, 66 перемог Ювентуса.

У матчі першого кола перемогу святкувала команда Руслана Малиновського, яка обіграла Ювентус на виїзді з рахунком 1:0.

ХТО ФАВОРИТ

Аналітики вважають Ювентус фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Аллегрі – 2.60, на нічию – 3.20, на перемогу Аталанти – 2.95.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

Матч Аталанта – Ювентус покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 21:45.