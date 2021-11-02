2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Аталанта – МЮ: коли і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
2 листопада, 13:50
Команда Руслана Малиновського зіграє проти команди Кріштіану Роналду, італійцям потрібно брати очки, щоб залишитись у ЛЧ

Роналду приніс перемогу МЮ на "Олд Траффорд" / Фото: REUTERS

2 листопада, у вівторок, на груповому етапі Ліги чемпіонів відбудуться вісім зустрічей: розклад, котирування, результати всіх поєдинків. У групі F зустрічаються Аталанта та Манчестер Юнайтед.

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Коли початок. Поєдинок пройде у Бергамо на стадіоні "Аталанта Стедіум". Початок о 22:00.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто фаворит. У букмекерських конторах фаворит зустрічі англійський клуб. Котирування на перемогу Манчестер Юнайтед – 2.20, на нічию – 4.00, на перемогу Аталанти – 3.00.

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Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися лише одного разу. У минулому турі Ліги чемпіонів МЮ здобув вольову перемогу – 3:2.

Турнірний розклад. За підсумками четвертого туру у групі нічого визначитися не може.