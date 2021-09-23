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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри

Олександр Трикіша
23 вересня, 13:10
Український нападник Артем Мілевський офіційно повісив бутси на цвях. Колишній форвард збірної України і київського Динамо оголосив про відхід з футболу у себе в Youtube

Артем Мілевський завершив кар'єру / Фото: Instagram

Після відходу з Миная минулого літа Мілевський залишався без клубу, але обіцяв невдовзі знайти нову команду. Але в підсумку футболіст прийняв рішення зупинитися.

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"Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго йшов від цього. Були варіанти, були пропозиції. Але, я сказав собі: досить", – оголосив Міля.

Мілевський починав свою кар'єру в Білорусі, але в 15-річному віці перебрався в Динамо і пізніше прийняв українське громадянство. Кращі свої роки він провів у столичному клубі, поки у нього не стався конфлікт з Олегом Блохіним. До речі, недавно Мілевський зворушливо вибачився перед Блохіним.

Покинувши Динамо у 2013 році, Мілевський так і не вийшов на свій звичний рівень. Він пограв у Туреччині за Газіантепспор, в Хорватії за Хайдук і Спліт, в Румунії за Конкордія, в Росії за Тосно, в Угорщині за Кишварду, а потім був сплеск в брестському Динамо, де він став чемпіоном Білорусі. Останньою командою в кар'єрі Мілевського став Минай із Закарпаття.

Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Досягнення Мілевського:

  • Чемпіон України: 2004, 2007, 2009
  • Володар Кубка України: 2003, 2005, 2006, 2007
  • Переможець Суперкубка України: 2006, 2009, 2011
  • Чемпіон Білорусі: 2019
  • Володар Кубка Білорусі: 2018
  • Володар Суперкубка Білорусі: 2018, 2019, 2020
  • Срібний призер першості ФНЛ (Друга ліга Росії): 2016/17

Зі збірною України Мілевський доходив до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року, а в складі молодіжної збірної ставав срібним призером Євро-2006. Також Міля брав бронзу у складі збірної України U-19 на юніорському Євро-2004.

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