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Мілан --
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Ювентус --
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Інтер --
Лаціо --
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Вільярреал --
Атлетіко --
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Арсенал – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Андрій Трофімов
1 січня, 12:42
Першого ж дня 2022 року в англійській Прем'єр-лізі стартує 21 тур. Центральний поєдинок суботи відбувається у Лондоні – Арсенал приймає Манчестер Сіті

Арсенал vs Манчестер Сіті / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок матчу "канонірів" проти команди Олександра Зінченка на лондонському стадіоні "Емірейтс" – о 14:30 за київським часом. До вашої уваги – онлайн поєдинку з відео, фото та коментарями. Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитись матч

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ПОЛОЖЕННЯ КОМАНД

Манчестер Сіті, видавши виграшну серію з 10 матчів, лідирує в АПЛ із 8-очковим відривом від Челсі. У попередній зустрічі "міщани" здолали у гостях Брентфорд 1:0.

Арсенал перед поєдинком із командою Олександра Зінченка посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. Лондонці виграли чотири матчі поспіль, в останньому з них розгромили на виїзді Норвіч 5:0.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Сумарну вартість команд Transfermarkt оцінює у 1 мільярд 566 мільйонів євро. При цьому один гравець з кадрової обойми МанСіті (43 млн євро) в середньому коштує більш ніж у два рази дорожче за одного футболіста Арсеналу (21 млн євро).

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку 1 січня аналітики букмекерських контор називають Манчестер Сіті. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.62, на нічию – 4.30, на перемогу Арсеналу – 5.40. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

  • виграш Арсеналу – 18%
  • нічия – 22%
  • виграш МанСіті – 60%
  • найімовірніший рахунок – перемога МанСіті 2:0

Тренування Арсеналу перед МанСіті

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямій трансляції зустріч Арсенал – Манчестер Сіті у суботу, 1 січня, починаючи з 14:30, буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру онлайн можна на сервісі OLL.TV (У передплаті).