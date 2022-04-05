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Армія мародерів. Орки продають у Росії вкрадену форму збірної України

Сергій Шаховець
5 квітня, 14:32
У військових злочинців з Російської Федерації відсутні всі людські якості. Зборище негідників вже продають награбовані в Україні речі

Окупанти-мародери вже продають награбоване в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Усі міфи про російську армію назавжди були зруйновані в Україні. Російські військові насправді виявилися оравою убивць, ґвалтівників і мародерів.

Українська асоціація футболу на своїй сторінці в Instagram повідомила, що у Росії продають награбовані в Україні речі. На ресурсі Avito з'явилася олімпійка збірної України – взята під Броварами як трофей.

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"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена у бою зброя ворога. У росіян "трофеї" – це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення.

"Мародери", передайте ці речі у розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть.
Коли там футбол?", – йдеться у повідомленні.

Раніше дружина українського боксера Олександра Усика Катерина висміяла російську армію мародерів. У білоруському Мозирі окупанти штурмують служби кур'єрської доставки, щоб відправити додому награбоване.

Армія "визволителів" на практиці виявилася зборищем мародерів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні, Instagram