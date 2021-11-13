12 листопада 21:45
Італія 1
Швейцарія 1
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Англія побила рекорд 1908 року! І це ще не межа

Любомир Луканюк
13 листопада, 08:25
Британці вражають своєю результативністю, команда вже забила понад чотири десятки голів

Кейн забиває албанцям / Фото: REUTERS

Збірна Англії розгромила Албанію у матчі відбірного турніру ЧС-2022. Британці відправили п'ять голів у ворота суперника – хет-трик оформив Гаррі Кейн, по голу забили Джордан Хендерсон та Гаррі Магуайр.

Читайте також: Помер найкращий пенальтист в історії збірної Англії

Реклама

На цей момент в активі англійської збірної 41 забитий гол за 2021 рік. Отже, англійці перевершили досягнення 1908 року, коли збірна забила 39 голів.

Читайте також: "Мені загрожує смертна кара на ЧС-2022": у чому завинив футболіст збірної Австралії

Проте Англія ще не вийшла на ЧС-2022. Команда з 23 очками розташувалася на першому місці у групі І, на другій позиції знаходиться Польща з 20 очками. Щоб вийти на ЧС-2022, англійцям потрібно в заключному турі не програти Сан-Марино.

Реклама

Враховуючи різницю у класі, можна бути впевненим, що англійці заб'ють ще кілька голів у цьому матчі.

Огляд поєдинку Англія – Албанія: