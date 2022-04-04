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Андрій Шевченко вивіз маму з України – вона не хотіла покидати країну

Анатолій Дерека
4 квітня, 23:23
Любов Миколаївна довго не хотіла їхати з України, проте стан здоров'я змусив її перебратися до Італії.

Андрій Шевченко із сім'єю (мама, сестра, племінниця) / Фото: Sky Sports

Вже понад місяць триває оборона України від фашистських загарбників із Росії. Наші міста зазнають бомбардування від ворогів, а мирне населення гине у великій кількості.

Не дивно, що вже в перші дні війни багато українців поїхали до Європи, де шукають тимчасового притулку. В основному це стосується країн, які межують з Україною (мова про Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Молдову).

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Втім, є люди, які не хочуть їхати з країни, навіть маючи таку можливість. Однією з них була мати легенди українського футболу Андрія Шевченка.

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В інтерв'ю виданню "Українська правда" екс-форвард збірної розповів, як Любов Миколаївна не хотіла покидати Україну і що все-таки змусило її це зробити.

"Один із вибухів прогримів буквально поруч із місцем, де знаходилися мої батьки, мама та сестра. Перші дні були дуже важкі. Зараз у них все нормально.

Будинок моєї мами та сестри розташований під Києвом, дуже близько по Обухівській трасі. Вони не хотіли їхати, хотіли лишатися. 20 днів мама була в собі вдома, але стан здоров'я став гіршим, тому ми вирішили її забрати.

Сестра та мама сіли в машину, забрали двох собак та доїхали до Ужгорода, зупинилися там. Нині вони вже перетнули кордон і приїхали до Італії".

Також Шевченко заявив, що прийняв у себе дві родини біженців із України. Коуч зазначив, що готує документи, щоб ухвалити ще одну.