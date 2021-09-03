Андрій Шевченко: "Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі"

Андрій Шевченко заробив мільйон підписників в Instagram / Фото: Reuters

Андрій Шевченко зібрав спеціальну прес-конференцію, на якій відверто відповів на питання журналістів.

"Ми провели в збірній прекрасні п'ять років і отримали величезне задоволення. У нас вийшло стати одним цілим. Думаю, що у всіх є багато питань і головне з них – чому наша команда не продовжила контракт із національною командою. Після Євро-2020 ми вирішили продовжити Угоду зі збірною. По приїзду до Києва ми зустрілися з президентом УАФ Андрієм Павелком, де я йому повідомив про це рішення. Він відповів, що не готовий обговорювати цей момент, і я полетів у відпустку. Потім ми зустрілися на фіналі Євро-2020, але жодної розмови про пролонгацію контракту не було.

Андрій Шевченко і Андрій Павелко / Фото: Facebook

"30 числа контракт закінчився, і я про це повідомив у соцмережах. Я у жодному разі не говорив про те, що йду. Контракт був підписаний саме таким чином, тому що я хотів підвести підсумки після Євро-2020 і зрозуміти, чи варто продовжувати контракт. Ми зі свого боку хотіли продовжувати працювати зі збірною. Я констатую факти. Я за два тижні чув дуже багато розмов і вважаю, що вболівальники, журналісти і вся громадськість повинні знати, як все відбувалося. Нині з Павелком у нас немає контактів.

"За п'ять років наші контракти не мінялися. У контрактах були завжди одні й ті ж цифри. Ще раз. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі і продовжити контракт", - таку несподівану відповідь від Андрія Шевченка отримали журналісти.

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано пішов із посади головного тренера збірної України.

А вже 18 серпня УАФ затвердила Олександра Петракова виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.