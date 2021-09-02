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Андрій Шевченко змінив назву Києва на російський манер. Навіщо він це зробив?

Андрій Трофімов
2 вересня, 21:50
Легендарний український футболіст запостив у соцмережах фото сімейної вечері в Києві і підписав знімок англійською мовою, а потім виправив підпис

Підказка для Шевченка - KyivNotKiev

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко сьогодні опублікував в Instagram фотографію, на якій він у сімейному колі сидить за столом.

"Сімейна вечеря в Києві. Люблю вас", – підписав знімок англійською мовою Шевченко.

Після чого на сторінці Zorya Londonsk у Twitter було опубліковано дуже цікаве повідомлення. Виявилося, що спочатку Андрій Миколайович правильно написав назву столиці України – Kyiv, однак через кілька хвилин змінив на Kiev.

Нагадаємо, що кілька років тому Міністерство закордонних справ розпочало кампанію #KyivNotKiev з метою переконати англомовне співтовариство почати використовувати для назви Київ транслітерацію Kyiv (базується на українській назві міста) замість Kiev (базується на російській назві міста).

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