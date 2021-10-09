9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Андрій Пятов проведе 100-й матч у складі збірної України

Олександр Трикіша
9 жовтня, 18:25
Воротар збірної України Андрій Пятов проведе 100-й матч у складі національної команди. Ювілейним для голкіпера буде поєдинок проти Фінляндії в відборі на ЧС-2022

Андрій Пятов / Фото: Reuters

Пятов потрапив в стартовий склад на матч проти Фінляндії. Трансляція Україна – Фінляндія є на нашому сайті, а також дивитися зустріч можна за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Фінляндія – Україна: у скільки і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

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Рекордсмени за кількістю матчів за збірну України:

  • Анатолій Тимощук (2000 – 2016) – 144
  • Андрій Шевченко (1995 – 2012) – 111
  • Андрій Ярмоленко (2009 – ...) – 103 *
  • Андрій Пятов (2007 – ...) – 100 *
  • Руслан Ротань (2003 – 2018) – 100

* – з урахуванням матчу проти Фінляндії

Пятов входив до складу збірної України ще в 2006 році і навіть поїхав з командою на ЧС-2006, але на турнірі не зіграв. Дебютувати йому вдалося 22 серпня 2007 року.

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Пятов конкурував за місце в старті з Олександром Шовковським, а після його відходу зі збірної закріпив за собою статус номера 1.

На рахунку воротаря участь в Євро-2012, Євро-2016 і Євро-2020.

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