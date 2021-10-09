Андрій Пятов проведе 100-й матч у складі збірної України

Андрій Пятов / Фото: Reuters

Пятов потрапив в стартовий склад на матч проти Фінляндії. Трансляція Україна – Фінляндія є на нашому сайті, а також дивитися зустріч можна за допомогою сервісу OLL.TV.

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Рекордсмени за кількістю матчів за збірну України:

Анатолій Тимощук (2000 – 2016) – 144

Андрій Шевченко (1995 – 2012) – 111

Андрій Ярмоленко (2009 – ...) – 103 *

Андрій Пятов (2007 – ...) – 100 *

Руслан Ротань (2003 – 2018) – 100

* – з урахуванням матчу проти Фінляндії

Пятов входив до складу збірної України ще в 2006 році і навіть поїхав з командою на ЧС-2006, але на турнірі не зіграв. Дебютувати йому вдалося 22 серпня 2007 року.

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Пятов конкурував за місце в старті з Олександром Шовковським, а після його відходу зі збірної закріпив за собою статус номера 1.

На рахунку воротаря участь в Євро-2012, Євро-2016 і Євро-2020.