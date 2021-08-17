Американець симулював травму, щоб не битися з українським боксером

Іван Голуб vs Чарльз Конуелл / Фото: Getty Images

Американський топ-проспект першої середньої ваги (до 69,9 кг) Чарльз Конуелл зізнався, що травма руки, яка не дозволила йому вийти на бій з українським боксером Іваном Голубом, була вигадана.

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Поєдинок Конуелл – Голуб мав стати головною подією вечора боксу від організації Ring City 8 квітня. Через "травму" Конуелла шоу так і не відбулося.

В інтерв'ю виданню ESPN американський спортсмен розповів, що його гонорар за вихід на ринг з Голубом становив $40 тисяч, а за бій з Марком Делукою, який є слабшим бійцем, він отримав би $80 тисяч. Їхній поєдинок мав відбутися в андеркарді титульного бою між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом 19 червня.

"Спершу я запитав, чи можна провести два бої і взяти обидва гонорари? – заявив Конуелл. – На що менеджер відповів: "Ні. Надто невеликий проміжок між боями, а ще високий ризик зазнати травми або розсічення". Тому я просто скористався його порадою. Чому саме травма руки? Тому що її найлегше симулювати. Я довго не роздумував над цим. Відразу ж погодився"

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Нагадаємо, що вечір, головною подією якого мав стати бій між Лопесом та Камбососом, перенесли з 19 червня, оскільки Лопес захворів на COVID. Тому симулянт Чарльз Конуелл залишився біля розбитого корита, не заробивши і долара.