Олександр Петраков: "Вони жаб їдять, а ми ні. Треба просто вигравати у Франції"

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: УАФ

Напередодні матчу відбору на чемпіонат світу-2022 проти Франції, головний тренер збірної України Олександр Петраков провів прес-конференцію.

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- Хто замінить у найближчому матчі Зінченко? Наскільки це болюча втрата?

- У нас є ким його замінити. Картки зараз підуть у всіх команд, гравці будуть пропускати матчі. Завтра побачите, хто замінить Олександра.

Олександр Зінченко пропустить матч проти Франції / Фото: Reuters

- Що ви сказали команді після гри з Казахстаном?

- Сказав, що все попереду. Не варто засмучуватися, потрібно грати далі. Треба вигравати у Франції.

- Як справи у Яремчука? У матчі з Казахстаном ви його замінили, тому що він погано себе почував?

- Я з ним спілкувався під час обіду. Він добре себе почуває, готовий грати в повну силу.

Результативний удар Романа Яремчука / Фото: Reuters

- Чи зможуть завтра зіграти Харатін, Зубков і Степаненко? В якому вони фізичному стані?

- Всі вони зможуть вийти. Степаненко почуває себе добре, тренується на повну силу. Зубков також зможе грати. Харатін у гарному настрої, він підписав контракт з польською Легією.

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- Який психологічний стан у Караваєва? Після матчу з Казахстаном в нього полетіло чимало критичних стріл...

- Дуже багато стріл полетіло. Це футбол, командний вид спорту. Всі помиляються. До взяття воріт завжди призводить ланцюг помилок. Караваєв багато допоміг збірній України. У футболі багато що буває. Хлопці допомогли йому відійти. Зараз Караваєв почуває себе добре, ми на нього розраховуємо.

Олександр Петраков незадоволений грою збірної України / Фото: Reuters

- Збірна Франції не перемагає чотири матчі, до Києва не прилетів Мбаппе. Боїться України грати з такою Францією?

- Ми також не можемо перемогти у чотирьох матчах на цьому турнірі. Мбаппе – хороший футболіст, зірка світового рівня. Але у Франції є кому його замінити.

- Журналістам сподобалася ваша відкритість на прес-конференції після гри з Казахстаном. А як команда відреагувала на ваші слова після поєдинку?

- Я зайшов в роздягальню, нічого поганого хлопцям не сказав. Підбадьорив, сказав, що нічого страшного, що у нас попереду матч з Францією. Потрібно грати у футбол, нікого не боятися. Вони – такі ж люди, як і ми, тільки французи. Вони жаб їдять, ми – ні, все.

- Ви вперше на такому рівні тренуєте дорослу команду. У чому головна різниця в порівнянні з юнацькими збірними? Відкрили ви щось для себе?

- Різниця є, я вже це побачив. Молоді діти слухали мене з відкритим ротом. Тут же інакше – титуловані гравці, потрібен інший підхід. Я багато спілкуюся з футболістами. Вони мені дуже допомагають. Саме такі досвідчені виконавці, як Пятов, Ярмоленко.

- Створюється враження, що в останніх офіційних матчах команді не вистачає витривалості на всі 90 хвилин. Це дійсно так?

- Дійсно, я теж помітив, що не вистачає свіжості. Але дивіться – багато футболістів грали 28-29 серпня, потім переліт, синтетичне поле... Перший тайм з Казахстаном мені дуже сподобався, хлопці все виконували. У другому побачив, що підсіли.