А чекали медалі! Спаринг-партнера Усика вибили з Олімпіади

Рогава програв роздільним рішенням Кларку / Фото: Reuters
Роздільним рішенням суддів – 1:4 – Цотне Рогава в 1/8 фіналу поступився британцеві Фрейзеру Кларку.
28-річний одесит грузинського походження Рогава намагався працювати першим номером, але Кларк перевершував українця в активності, відчувалося, що британець працював з запасом, його удари були більш акцентованими.
Усе це відбилося на рішенні суддів – 4:1 (30:27, 30:27, 27:28, 30:27, 30:27) на користь Фрейзера.
Отже, з чотирьох стартували чоловіків-боксерів з України на Олімпіаді боротьбу за медалі продовжує тільки Олександр Хижняк, який сьогодні пробився до чвертьфіналу. Решта програли в перших же своїх поєдинках.
Нагадаємо, Рогава вельми успішно виступав у змішаних єдиноборствах, кікбоксингу і тайському боксі, де в 2018-му навіть досяг звання чемпіона світу. В аматорському ж боксі заявив про себе у вересні 2019-го завдяки перемозі у фіналі чемпіонату України над Віктором Вихристом, якого називають "спадкоємцем братів Кличків".
Також Цотне виступав у ролі спаринг-партнера для Олександра Усика – як розповідав Рогава, він багато бив Усика, виконуючи роль Чісори .
Усик і Рогава / Фото: Instagram