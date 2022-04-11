А ви ще чекаєте на визволителів? У квартирі чемпіона світу побували орки

Ось так виглядає дім шахіста в Гостомелі / Фото: Колаж: Сьогодні

Фашистська орда принесла багато лиха українським сім'ям. Дружина чемпіона світу з шахів Володимира Баклана зняла на відео свою квартиру після навали рашистів.

"Це для тих, хто ще чекає на "русский мир" і визволителів! Наша квартира в Гостомелі!" – написала Світлана в Facebook .

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Володимир Баклан ставав чемпіоном України з шахів у 1997 році. 2000-го у складі збірної України виграв бронзу шахової Олімпіади, а 2001 року став чемпіоном світу у командних змаганнях.

Нагадаємо, на Київщині продовжують фіксувати військові злочини російської армії після звільнення регіону. Одним із постраждалих став Олександр Усик. Орки тимчасово розміщувалися на території його майна у Ворзелі.