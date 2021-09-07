А так можна було? Тренер Серени Вільямс пояснив, навіщо Ціціпас так довго сидить в туалеті і хто його цьому навчив

Стефанос Ціціпас поспішає в туалет під час поєдинку на US Open / Фото: Reuters

Третя ракетка світу Стефанос Ціціпас неодноразово піддавався свисту уболівальників за свої затяжні туалетні перерви. Грек виправдовувався перед пресою, заявляючи, що йому просто по ходу матчу потрібно змінити мокрий одяг на сухий.

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Претензії до Ціціпаса пред'являли і суперники на корті. Так, на нещодавньому US Open-2021, своє невдоволення греку висловив Енді Маррей.

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Розгадку тривалим туалетних походам Стефаноса знайшов Патрік Муратоглу, особистий тренер 23-кратної переможниці турнірів Великого шолома, американки Серени Вільямс.

Він вважає, що хитрий грек бере перерви для того, щоб переломити хід поєдинку і цього прийому він навчився у Джоковича.

"Коли гравець бере туалетну перерву, то найчастіше це відбувається не для того, щоб піти в туалет. Йому просто потрібен час зібратися і сконцентруватися. Найчастіше Стефанос так робить, коли програє сет. Йому потрібно заспокоїтися, побути наодинці з собою і знайти рішення. Навіть дивно чути, що так чинять, щоб збити суперника з ритму.

У фіналі "Ролан Гаррос" Джоковіч програвав 0:2 за сетами і взяв туалетний перерву. Потім він повернувся, і матч пішов по-іншому. Ціціпас навчився у Джоковича. Він навчився не збивати ритм суперника, а зрозумів, що Новак таким чином зміг побути один. Джокович зібрався і повернувся іншим гравцем. Стефанос виніс урок, і у нього все вийшло. Саме тому він продовжує так робити", – сказав Муратоглу в інтерв'ю Tennis World USA.

Втім ця тактика не допомогла греку на Відкритому чемпіонаті США з тенісу, де він припинив свої виступи вже в третьому раунді, програвши іспанцеві Карлосу Алькарас.