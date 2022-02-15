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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

А яка в мене оцінка? Українець приголомшив після переможного стрибка у Пекіні

Любомир Луканюк
15 лютого, 16:18
У вівторок із шикарним стрибком на 125 балів український фристайліст Олександр Окіпнюк виграв другу кваліфікацію та потрапив до фіналу Ігор-2022 у Пекіні – але при цьому навіть не зрозумів, яку оцінку поставили йому судді

Олександр Окіпнюк / Фото: Reuters

"Зізнаюся, я так переживав, що навіть не побачив після стрибка свою оцінку", – сказав у коментарі "Сьогодні" Олександр Окіпнюк після своєї спроби.

- 125 балів.

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- 125? Чудово! – зрадів сам за себе Окіпнюк.

Зазначимо, що у фіналі чоловічої акробатики у фристайлі в середу, о 13:00 за Києвом, Окіпнюк виступить у компанії ще одного українця – Олександра Абраменка. Але якщо олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 потрапив до 12 фіналістів з першої спроби, то Окіпнюк – з другої.

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"Після першої спроби я намагався бути спокійним, під'їхав до свого тренера Енвера Назимовича (Аблаєва). Ми вирішили, що я робитиму цей стрибок, треба ризикувати. Інакше судді б мені такі оцінки не поставили. Це був найскладніший за коефіцієнтом стрибок у нашому виді спорту. Відчуття від того, що я його зробив, просто чудові".

"Я щасливий, що взагалі потрапив на ці Олімпійські ігри. Було багато труднощів, і карантин (після позитивного тесту на коронавірус у Пекіні) дався взнаки... Але я не здавався, завжди вірив, що Всевишній мені допоможе. Так і сталося. Я дуже-дуже задоволений своїм виступом".

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"Я переживав. Але, не знаю, чому так, коли я стрибаю складніші стрибки, краще вдається налаштуватися".

"Дякую хлопцям за підтримку. Вважаю, у нас найкраща команда, яка зараз є у фристайлі", – зазначив Олександр Окіпнюк.

"Перед фіналом кожен працюватиме над своїм психологічним станом. Треба добре виспатися – і до бою!"

"Чи вдається висипатися в таких ситуаціях? Складно з цим. Попередню ніч я не міг заснути, але дорахував до ста – і заснув", – зізнався "Сьогодні" Окіпнюк.

Фристайл. Склад фіналістів. Середа, 13:00