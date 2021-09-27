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А як вона танцює! Красуня Анжеліка Терлюга відгуляла весілля (відео)

Олександр Трикіша
27 вересня, 15:19
Срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга зіграла весілля зі своїм обранцем Володимиром Зарецьким. Весілля вийшло неймовірно красивим

Весілля Анжеліки Терлюги / Фото: Instagram

Минулого тижня Анжеліка і Володимир скромно розписалися. Каратистка навіть не морочилася з сукнею – прийшла в ЗАГС в брючному костюмі.

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А ось на урочистому святкуванні Анжеліка постала в повній красі! Для весілля красуня вибрала шикарне біле плаття з високим розрізом і бежеві туфлі.

Правда, під час танців дівчина вже розсікала в зручних кросівках.

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Весілля прийшло в модному зараз форматі з декількома парами свідків. Разом зі своїми подружками Анжеліка подарувала чоловікові танець. А як рухається наша знаменита каратистка!

Чоловік відповів тим же і станцював з друзями – вийшло класно!

Ну і куди ж без конкурсу з букетом!

Як ми писали раніше, обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram зазначено, що він тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.

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