А де Усик та Ломаченко? Соцмережі боксерів мовчать після атаки Росії

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram
Громадські особи, у тому числі й спортсмени, висловлюють свої слова підтримки у соцмережах. Але поки що вболівальники не дочекалися заяв від знаменитих боксерів-кумів Олександра Усика та Василя Ломаченка.
Що кажуть спортсмени:
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Усик у цей час знаходиться у Великій Британії. Напередодні він відвідав матч Челсі – Лілль у Лізі чемпіонів, а потім мав провести переговори про реванш з Ентоні Джошуа.
Ломаченко останню публікацію у Instagram зробив день тому. Боксер відвідав гору Афон на північно-східному узбережжі Греції. Підписники зазначили, що за спиною у нього "російський" Монастир Святого Пантелеимона.