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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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А де Усик та Ломаченко? Соцмережі боксерів мовчать після атаки Росії

Олексій Андрейцев
24 лютого, 13:02
Сьогодні вночі Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Обстріляли ряд міст по всій території нашої країни

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

Громадські особи, у тому числі й спортсмени, висловлюють свої слова підтримки у соцмережах. Але поки що вболівальники не дочекалися заяв від знаменитих боксерів-кумів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Що кажуть спортсмени:

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Усик у цей час знаходиться у Великій Британії. Напередодні він відвідав матч Челсі – Лілль у Лізі чемпіонів, а потім мав провести переговори про реванш з Ентоні Джошуа.

Ломаченко останню публікацію у Instagram зробив день тому. Боксер відвідав гору Афон на північно-східному узбережжі Греції. Підписники зазначили, що за спиною у нього "російський" Монастир Святого Пантелеимона.

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