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300 гривень – за матч, 100 – за гол. Розкрито преміальні в українському футболі

Андрій Трофімов
30 грудня, 23:25
Артем Довбик згадав про свої перші заробітки у футболі. Підлітком він їздив грати за село, де отримував преміальні

Артем Довбик / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик став найкращим гравцем Прем'єр-ліги 2021 року.

Футболіст згадав свої перші кроки до таких висот. І перші заробітки.

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"Я батькам завжди допомагаю, вони це заслужили. З самого дитинства намагався якось розвантажувати їхні витрати на мене.

Пам'ятаю, у 14 або 15 років розсекретив свого партнера по дитячій команді. Він з хорошим телефоном, завжди при грошах. З'ясувалося, що по неділях пацан їздить грати на район за село, там по 300 гривень за гру платили, плюс по 100 за кожен гол.

Кажу: "Бери мене". Він відповів: "Легко". Так я почав заробляти на футболі. Парочку заб'єш – додому 500 гривень везеш. Тоді долар, здається, ще по вісім був. По 50-60 доларів на тиждень мав. І від батьків намагався не приховувати", – зізнався Довбик в інтерв'ю виданню "Команда №1".

Довбик вивів Україну до чвертьфіналу / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Артем став мегапопулярним, коли у 1/8 фіналу Євро-2020 забив переможний гол у ворота Швеції.