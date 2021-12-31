2021-й у картинках. Найкрутіші фотографії року

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2021 рік був багатий на події. Чемпіонат Європи з футболу, Кубок Південної Америки з футболу, літні Олімпійські ігри в Токіо.

Події було багато, емоцій ще більше. Та й курйозів вистачало. На честь 2021 року ми вибрали 21 найкращу спортивну фотографію агентства Reuters.

КРАЩІ ФОТО РОКУ

Південноафриканець Кайл Блінно виклався на всі сто, штовхаючи ядро на Іграх-2020.

Жорстокий "поцілунок" під час матчу жіночих команд чемпіонату Англії: Бірмінгем Сіті – Брайтон енд Хоув Альбіон. Емілі Ремсі врізалася в Кеті Робінсон.

"Залізний кінь" скинув свого наїзника Фабіо Квартараро на Гран-прі MotoGP у Великій Британії.

Навіть лежачи Златан Ібрагімович не виключається із гри. Матч Мілан – Болонья.

Тайсон Ф'юрі гасить світло Деонтею Уайлдеру.

Велогонка Тур де Франс. Спортсмени штурмують висоту на тлі французького прапора.

Ліонель Мессі розплакався, прощаючись із Барселоною.

Гравці збірної Данії закрили Крістіана Еріксена, у якого зупинилося серце у матчі Євро-2020.

Ізраїльська гімнастка Ліной Ашрам під час чемпіонату Європи "втратила" голову.

Мессі виграв свій перший трофей зі збірною – Кубок Америки.

Фанати збірної Англії біля "Уемблі" після фіаско у фіналі Євро-2020.

Майбутній чемпіон світу Макс Ферстаппен карає болід, який не довіз його до фінішу в Баку.

Тетяна Скунмакер (ПАР) пливе до олімпійського золота Токіо-2020.

Жіночі розбірки на Іграх у Токіо: Нушка Фонтейн (Нідерланди) vs Лоурен Прайс (Велика Британія).

Австралійка Жевеньєва Грегсон поглядом проводжає суперниць на дистанції 3000 метрів із перешкодами.

Кубинець Хуліо Сезар ла Круз золотими зубами пробує на смак золоту медаль.

Загалом у гандбол грають руками. Жіночий матч Бразилія – Угорщина.

Потрапила під коня Ієда Гімарайнш із Бразилії на змаганнях із сучасного п'ятиборства.

Ні, він не тоне. Голландець Кіран Бадлу святкує перемогу на Олімпіаді-2020 у змаганнях з вітрильного спорту.

Ідеальну фігуру склали синхроністки збірної Китаю.

Потрійний стрибок колумбійки Катрін Ібаргуен.