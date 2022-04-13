2 фунти – таку премію отримав футболіст за вічний рекорд Англії

86 років тому, 13 квітня 1936 року, було встановлено рекорд, який у нинішніх реаліях повторити вкрай складно. Півзахисник Лутона Джо Пейн забив 10 голів в одному матчі!

Джо Пейн працював на шахті, а у вільний час грав у нижчих лігах англійського футболу. Міцного хлопця помітили в клубі Лутон, який виступав у третьому дивізіоні. Але стати своїм Джо там не вдавалося. За перший сезон він всього чотири рази виходив на поле. У наступному сезоні півзахисник з'явився на полі 21 вересня 1935 року, а після цього надовго потрапив на лаву запасних.

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Допоміг випадок. Перед поєдинком з Брістоль Роверс у Лутона з різних причин не залишилося форвардів. І тоді згадали про вічно запасного Пейна, відрядивши його в атаку.

Далі слово нашому герою. "Вони сказали мені: вийди на поле і забий 2-3 голи, якщо зможеш. Але не сказали, що робити, коли я заб'ю їх, тому я просто продовжив забивати", – згадував Пейн. У тому матчі Лутон переміг – 12:0, а десять голів забив Джо Пейн. Цей рекорд не побитий в Англії й досі.

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Після матчу боси клубу виписали солідну премію Пейну – два фунти! Мало? Так у нього місячна зарплата була чотири фунти.

У наступному сезоні Джо Пейн став вже основним гравцем Лутон, забив 55 голів в 39 матчах і допоміг клубу зайняти перше місце. Його запросили до збірної Англії, де Джо дублем відзначився в поєдинку проти Фінляндії.

Суперфорварда тоді ж помітили у Челсі і заплатили за його трансфер солідні на ті часи п'ять тисяч фунтів. Однак Друга світова війна, яка поставила футбол на паузу, завадила Джо Пейну домогтися гучних успіхів.