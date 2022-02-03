15 років перемог: як Україна стала гегемоном світового боксу

Ломаченко і Усик кували славу України на Олімпіаді-2012 / Фото: Колаж: Сьогодні

За цей період Україна стала справді боксерською країною. Наша країна регулярно бере медалі на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу.

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Загалом список нагород, завойований нашими боксерами, колосальний. Дивіться самі:

З 2008 року і до теперішнього часу у чемпіонатах Європи серед юніорів боксери здобули 32 золоті, 44 срібні та 76 бронзових медалей.

На чемпіонатах Європи серед молоді – 17 золотих, 45 срібних, 63 бронзові.

На чемпіонатах Європи серед школярів та юнаків та дівчат українці здобули – 34 золотих, 58 срібних, 77 бронзових.

На чемпіонатах світу серед молоді та юніорів наші боксери здобули 8 золотих, 19 срібних та 31 бронзову медаль.

На чемпіонатах світу серед дорослих у 2009 році Василь Ломаченко завоював золото, Роман Капітоненко – срібло, а Олександру Усику підкорилася бронза.

2011 року чемпіонами змагань стали Василь Ломаченко, Тарас Шелестюк, Євген Хітров та Олександр Усик. Срібло у Дениса Берінчика.

2013 року Микола Буценко завоював бронзу. У 2015 році бронзу завоювали і Дмитро Замотаєв та Геворг Манукян.

2017 року Чемпіоном світу став Олександр Хижняк. У 2018 році Ганна Охота та Марія Бова здобули срібні медалі.

У 2021 році чемпіоном світу став Юрій Захарєєв.

На Чемпіонатах Європи серед чоловіків з 2008 року українські боксери здобули 8 золотих, 3 срібних та 12 бронзових медалей.

На Чемпіонатах Європи серед жінок за цей період наші спортсменки здобули 3 золоті, 7 срібних та 19 бронзових медалей.

На Кубку Європи серед жінок – 7 золотих та 2 бронзові медалі.

На Олімпійських іграх – 3 золота (чемпіони – Василь Ломаченко (двічі) та Олександр Усик), 2 срібні та 3 бронзові нагороди.

На юнацьких Олімпійських іграх – 1 золото, 2 срібні медалі.

На Європейських іграх – 2 золоті, 2 срібні, 5 бронзових нагород.

У федерації боксу зазначили, що зараз у нас 25 тисяч юнаків і дівчат по всій країні займаються боксом. Їх тренують 1300 тренерів. При цьому, у федерації обіцяють найближчими роками зробити бокс ще більш масовим.