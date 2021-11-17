16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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13 записуємо, Україну тримаємо в думці: всі учасники ЧС-2022

Любомир Луканюк
17 листопада, 09:10
За рік до старту мундіалю визначилося 13 із 32 збірних, які зіграють на чемпіонаті світу в Катарі

Аргентина стала 13-м учасником ЧМ-2022 після нічиї з Бразилією

Ще один блок кваліфікаційних матчів ЧС-2022 завершено. Стали відомі вже 13 команд, які зіграють у Катарі.

Збірна України також зберігає шанси на мундіаль. Наша команда пробилася у стикові матчі.

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Виберіть суперника збірній України

Усі учасники чемпіонату світу:

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  • Катар – дебют
  • Англія – чемпіон (1966)
  • Аргентина – Чемпіон (1978, 1986)
  • Бельгія – бронзовий призер (2018)
  • Бразилія – Чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • Німеччина – чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)
  • Данія – 1/4 фіналу (1998)
  • Іспанія – чемпіон (2010)
  • Нідерланди – віце-чемпіон (1974, 1978, 2010)
  • Сербія – груповий етап (2010, 2018)
  • Франція – чемпіон (1998, 2018)
  • Хорватія – віце-чемпіон (2018)

Раніше ми писали, хто потрапив до плей-офф ЧС-2022 від Європи.

Дивіться, як Україна обіграла Боснію у вирішальному матчі кваліфікації: