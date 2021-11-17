13 записуємо, Україну тримаємо в думці: всі учасники ЧС-2022

Аргентина стала 13-м учасником ЧМ-2022 після нічиї з Бразилією

Ще один блок кваліфікаційних матчів ЧС-2022 завершено. Стали відомі вже 13 команд, які зіграють у Катарі.

Збірна України також зберігає шанси на мундіаль. Наша команда пробилася у стикові матчі.

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Виберіть суперника збірній України Португалія Італія Шотландія Швеція Уельс

Усі учасники чемпіонату світу:

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Катар – дебют

– дебют Англія – чемпіон (1966)

– чемпіон (1966) Аргентина – Чемпіон (1978, 1986)

– Чемпіон (1978, 1986) Бельгія – бронзовий призер (2018)

– бронзовий призер (2018) Бразилія – Чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

– Чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Німеччина – чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)

– чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014) Данія – 1/4 фіналу (1998)

– 1/4 фіналу (1998) Іспанія – чемпіон (2010)

– чемпіон (2010) Нідерланди – віце-чемпіон (1974, 1978, 2010)

– віце-чемпіон (1974, 1978, 2010) Сербія – груповий етап (2010, 2018)

– груповий етап (2010, 2018) Франція – чемпіон (1998, 2018)

– чемпіон (1998, 2018) Хорватія – віце-чемпіон (2018)

Раніше ми писали, хто потрапив до плей-офф ЧС-2022 від Європи.

Дивіться, як Україна обіграла Боснію у вирішальному матчі кваліфікації: