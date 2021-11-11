11 мільйонів на тиждень: стільки втрачає зірковий футболіст через небажання вакцинуватися

Йозуа Кімміх відмовився вакинуватися / Фото: REUTERS

Напередодні один із гравців збірної Німеччини отримав позитивний тест на COVID. Він був ізольований, а також на карантин було відправлено ще чотирьох гравців, які контактували з ним: Карім Адейемі, Джамал Мусіала, Серж Гнабрі та Йозуа Кімміх.

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Кімміх раніше відмовився вакцинуватися, пославшись на те, що хоче детальніше вивчити довгострокові наслідки вакцини.

Йозуа Кімміх. Фото: Reuters

Як повідомляє Bild, Баварія цілком законно може утримувати частину зарплати гравця, поки той перебуває на карантині

Футболіст змушений перебувати на карантині щонайменше сім днів. За цей час німець заробив би 384 тисячі євро – це близько 11,5 млн грн.

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Раніше ми писали, що екснаставник київського Динамо Юрій Сьомін не зміг відвідати матч Серії А Аталанта – Лаціо, причина всього – російська вакцина.