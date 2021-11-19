100 тисяч доларів за один виступ! Скільки заробляє перший стронгмен світу?

Олексій Новіков - перший стронгмен світу

Спортсмен не став приховувати реальну суму гонорару за свої старання і озвучив їх в ефірі YouTube-каналу Олексія Торохтія.

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"Скажу так: можна заробляти в рік більше ста тисяч доларів. Усе залежить від того, наскiльки часто ти можеш бути на змаганнях, і того, чи виграєш ти змагання. Тому що за одну перемогу, можна отримати 100 тисяч доларів, а можна отримати 5 тисяч", – поділився Олексій

"Або ти перемагаєш на топових змаганнях, або береш кількістю"

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Справжній український богатир, розповів через, що йому довелось пройти для того, щоб дійти на oлімп слави:

"У мене були такі періоди в житті, що я виступав, щоб заробити. Мій максимум – 30 змагань. Моя ціль тоді була – заробити на Арнольд"

"Це було дуже важко для організму. Було 3 змагання за виxідні. Отримував вiд 300 до 500 доларів за виступ. Тоді, мені ці гроші потрібні були"

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Олексій також додав, що фінансове благополуччя обійшлось ціною у власне здоров'я, а конкурент навіть хотів силою усунути його:

"В травні щось пішло не так. Я вважаю, що мені спеціально зламали спину. Зробили ротацію хребта, скрутку звичайну – дуже сильно, і по суті, розслабили маленькі м'язи-стабілізатори. На наступний день я пішов на тягу, і отримав грижу. Грижу, яка мішала мені чотири місяці. "

"Коли ти знаходишся в моменті, і тебе болить два місяці – без змін, тобі здається, що уже все. Боліти буде усе життя..."

"І тоді я задумався про те, що виступати більше не буду. Або буду, але дуже погано"

Але, на щастя, спортсмен знайшов рішення, як поєднати спорт із травмою:

"У Дубаї я зустрів лікаря Пітера, і добре, що його. До іншого я б не пішов. Після цього я добре розiбрався із своїм організмом i знаю що, можна робити, а від чого слід утриматись",- розповів в ефірі YouTube-каналу Олексія Торохтія.

Нагадаємо, що Олексій Новіков став володарем титулу World Strongest Man 2021, і водночас, другим в історії наймолодшим стронгменом палнети.