За ней следить намного интереснее: горячие фото супруги игрока сборной Казахстана

Сегодня сборная Украины встретится с командой Казахстана в третьем туре на ЧМ-2022. Онлайн Украина – Казахстан уже есть на нашем сайте. Казахская сборная считается главным фаворитом нашей отборочной группы и явно не вызывает интерес у болельщиков.

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Чего не скажешь о вторых половинках футболистов. Супруга защитника "Тобола" и сборной Казахстана Дмитрия Мирошниченко Кристина могла бы дать фору многим спутницам звезд футбола.

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