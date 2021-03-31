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За ней следить намного интереснее: горячие фото супруги игрока сборной Казахстана

31 марта, 21:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кристина Мирошниченко во всей красе

Сегодня сборная Украины встретится с командой Казахстана в третьем туре на ЧМ-2022. Онлайн Украина – Казахстан уже есть на нашем сайте. Казахская сборная считается главным фаворитом нашей отборочной группы и явно не вызывает интерес у болельщиков.

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Чего не скажешь о вторых половинках футболистов. Супруга защитника "Тобола" и сборной Казахстана Дмитрия Мирошниченко Кристина могла бы дать фору многим спутницам звезд футбола.

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