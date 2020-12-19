В Катаре с огнями и салютом открыли четвертый стадион ЧМ-2022

Арена вмещает 40 тысяч зрителей, но после чемпионата мира лишится верхнего яруса

Состоялась церемония открытия четвертого стадиона, который примет матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Арену в Аль-Райяне назвали "Ахмад бин Али". На торжественном открытии присутствовали глава Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава УЕФА Александер Чеферин и многие другие известные личности.

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Новая арена будет вмещать 40 тысяч зрителей, половина из них расположена на временном верхнем ярусе. Вероятно, после ЧМ-2022 вместимость будет уменьшена. Стадион имеет огромный "медиафасад" с мембраной, которая будет работать как экран для проекций, новостей, рекламы, спортивных новостей.

В Катаре открыли стадион к ЧМ-2022

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

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Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

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Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

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Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

В июне в Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022, но этого никто не увидел. Стадион имеет форму ограненного алмаза и рассчитан на 40 тысяч зрителей.

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