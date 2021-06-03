Украина выбрала для матча с Францией в отборе на ЧМ-2022 стадион, где уже их обыгрывала

В сентябре Украина проведет матч отбора на ЧМ-2022 против Франции. В УАФ решили провести поединок в Киеве на "Олимпийском", где украинцы уже обыгрывали французов семь лет назад

Французов примем на "Олимпийском". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Сборная Украины проведет матч квалификационного турнира на ЧМ-2022 против команды Франции в Киеве в НСК "Олимпийский". Матч состоится 4 сентября, начало – в 21:45. Такое решение принял Исполнительный комитет УАФ. Сегодня же на нашем сайте состоится трансляция матча Украина – Северная Ирландия.

Украина уже обыгрывала Францию на "Олимпийском". Случилось это в плей-офф к ЧМ-2014. В Киеве украинцы под руководством Михаила Фоменко обыграли команду Дидье Дешама со счетом 2:0, но в Париже уступили 0:3 и остались без мундиаля.

Напомним, что команды встречались между собой во Франции в первом туре отборочного турнира и тогда разошлись миром 1:1. Правда, украинцы не смогли закрепить успех выездного поединка, потеряв очки в матчах с Финляндией и Казахстаном.

После трех туров Франция возглавляет турнирную таблицу группы D, Украина идет второй, отставая на четыре очка. Напрямую на чемпионат мира в Катаре выйдет только победитель группы.