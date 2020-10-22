Украина не попадет в число сеяных при жеребьевке отбора на ЧМ-2022. Она состоится в декабре

Официальный сайт ФИФА сообщил, что жеребьевка европейской квалификации к ЧМ-2022 в Катаре состоится 7 декабря в Цюрихе. В связи с пандемией коронавируса, церемония будет проходить в режиме онлайн без присутствия представителей ассоциаций.
Для жеребьевки 55 сборных будут распределены по шести корзинам – пять по десять команд и одна по пять команд – на основе рейтинга ФИФА от 26 ноября 2020 года. На данный момент Украина занимает 23-е место в мире и 15-е среди европейских команд, поэтому не попадет в первую корзину.
В отборе на мундиаль команды будут разделены на 10 групп – пять по шесть команд и пять по пять участников. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а еще десять команд, занявшие второе место, сыграют в плей-офф.
Также в стыковые матчи пробьются два лучших победителя групп Лиги наций, которые напрямую не пробились на ЧМ и не заняли вторые места в группе. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф и в марте 2022 года в матчах на выбывание определят обладателей трех оставшихся путевок на ЧМ в Катаре от Европы.
Смотрите, как сборная Украины обыграла Испанию:
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