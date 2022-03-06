Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Чемпионат мира 2022 Катар

Сыграет ли Украина в плей-офф ЧМ-2022 на фоне войны? Пять вариантов решения вопроса

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 марта, 12:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Александра Петракова заслужила право сыграть в стыковых матчах, однако вторжение России отодвинуло футбол на второй план
Украина в двух шагах от Мундиаля
Украина в двух шагах от Мундиаля / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце марта пройдут стыковые поединки квалификации на ЧМ-2022, в которых определятся еще три участника Мундиаля от Европы. В них должна была принять участие и сборная Украины.

Однако вторжение России в нашу страну поставило под сомнение дальнейшее участие команды Петракова в отборе. Напомню, что Украина должна играть против Шотландии, а также с Уэльсом или Австрией в случае победы над британцами.

Реклама

Читайте также: ТОП-5 великих спортивных побед Украины над Россией

Наша сборная уже попросила ФИФА о переносе игр на более поздний срок. Но возможно ли это и какие есть выходы из данной ситуации? Давайте разбираться.

ОТКАЗ УКРАИНЫ

Реклама

Самый легкий способ для ФИФА – снятие Украины со стыковых матчей. Конечно же, украинцам сейчас не до футбола, и собрать команду в такой ситуации выглядит тяжелой задачей.

В 2022 году команде Петракова предстоит трижды сыграть против Шотландии
В 2022 году команде Петракова предстоит трижды сыграть против Шотландии / Фото: Коллаж: Сегодня

В свою очередь, Украина не заслужила снятия с турнира, в отличие от России. Наша команда готова биться за путевку в Катар, однако не в военное время.

Реклама

БЕЗ ПЕРЕНОСА

С другой же стороны, наши легионеры продолжают играть в европейских клубах, а большинство игроков Динамо и Шахтера покинули Украину. Формально собраться реально, тем более шотландцы предлагали нашей сборной условия для подготовки к очному поединку.

Сборная Украины на стадионе в Глазго
Сборная Украины на стадионе в Глазго / Фото: УАФ

Но сможет ли настроиться на борьбу сборная Украины? Есть сомнения. Тем не менее, ФИФА это вряд ли будет беспокоить. Возможно, лучше уж сыграть в таком варианте, чем не играть вообще.

ПЕРЕНОС НА ИЮНЬ

Рассмотрим вариант, при котором ФИФА поддерживает перенос матча Шотландия – Украина. Единственный возможный для этого слот – июнь. Как раз в этот месяц в межконтинентальном плей-офф и будут определяться последние два участника катарского Мундиаля.

Украине приготовили матч неудачников в случае поражения Шотландии
Украине приготовили матч неудачников в случае поражения Шотландии / Фото: REUTERS

Правда, есть несколько загвоздок в этом плане. Шотландцы наверняка дадут добро, они всячески поддерживают Украину. Но ведь данный перенос нужно согласовать еще с Уэльсом и Австрией, которые в финале сразятся с победителем нашей пары.

Дело в том, что на июнь УЕФА запланировал аж четыре тура Лиги Наций, в которых примут участие все страны Европы. Причем Украина и Шотландия и там будут в одной группе и даже должны сыграть очный поединок 7 июня.

Читайте также: Заявление Петракова и сборной Украины по поводу войны против России

Если Украина и готова отказаться от участия в Лиге Наций ради шанса попасть в Катар, то шотландцы, валлийцы и австрийцы – вряд ли. Будет еще международный перерыв в конце сентября, но там также назначены две игры ЛН. Поэтому данный вариант также выглядит очень проблемным.

ШОТЛАНДИЯ ВМЕСТО РОССИИ

Стоит помнить, что Россия освободила один слот в дороге, где без соперника осталась Польша. Возможен такой вариант, что УЕФА переместит на этот слот шотландцев.

Фанаты сборной Шотландии празднуют ничью 0:0 в Лондоне
Фанаты сборной Шотландии празднуют ничью 0:0 в Лондоне / Фото: Reuters

Тогда украинская сборная сможет отдыхать от футбола в марте, а в июне сразиться за путевку в Катар с Уэльсом или Австрией. Там найти время для одного матча при минимальной подвижке календаря Лиги Наций вполне возможно.

"ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР" ДЛЯ УКРАИНЫ

Учитывая поддержку всего мира, возможен вариант, при котором Украине предоставят прямой билет в Катар без борьбы. Тоже легкий вариант как для ФИФА, так и для нашей сборной.

Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022
Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Но почему на него должны соглашаться шотландцы, валлийцы и австрийцы? Военное время требует поддержки со всего мира, но отбрасывать спортивный принцип тоже нельзя. Нам такие подачки не нужны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, спринт Оксана Шишкова. Биатлон, спринт
2
Григорий Вовчинский. Биатлон, спринт Григорий Вовчинский. Биатлон, спринт
3
Виталий Лукьяненко. Биатлон, спринт Виталий Лукьяненко. Биатлон, спринт
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
696
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
539
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
524
4
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
5
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
451
Наши ангелы-хранители

Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
685
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
599
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
525
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
502
Истории подвигов
Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять