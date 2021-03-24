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Шева решил удивить: стартовые составы матча Франция – Украина

24 марта, 20:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команды начинают борьбу за путевку на чемпионат мира в Катаре

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Украины на первый матч тбора на ЧМ-2022. Матч начнется в 21:45, а на нашем сайте пройдет онлайн матча Франция- Украина с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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Франция – Украина: где смотреть первый матч квалификации ЧМ-2022

Андрей Шевченко выпустил на поле сразу пятерых защитников, если учитывать и Александра Караваева. При этом, в старте нет ни одного номинального левого полузащитника.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер

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Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Караваев, Малиновский, Шапаренко, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуниор Мораес, Коваленко

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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