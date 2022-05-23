Шанс для Украины! Тренер сборной Шотландии не вызвал лидера на матч отбора ЧМ-2022

Уже 1 июня футбольная сборная Украины сразится с Шотландией в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Игра должна была состояться еще в марте, но из-за войны, которую Россия развязала против нашей страны, встречу пришлось перенести на лето.
Наша команда уже месяц готовится к битве в Глазго, тогда как шотландцы соберутся лишь на этой неделе. Наставник "тартановой армии" Стив Кларк вызвал 28 игроков на июньские поединки в отборе на Мундиаль и Лиге наций.
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В заявку попали почти все сильнейшие футболисты, кроме защитника Арсенала Кирана Тирни. Игрок уже больше месяца не играет из-за травмы, от которой он так и не восстановился.
Также стоит отметить, что позже к сборной присоединится капитан шотландцев Эндрю Робертсон. Игрок Ливерпуля будет вынужден задержаться в клубе до 28 мая, когда его команда сразится с Реалом в финале Лиги чемпионов.
ЗАЯВКА СБОРНОЙ ШОТЛАНДИИ
Вратари:
- Дэвид Маршалл (Хиберниан)
- Занден Кларк (Сент-Джонстон)
- Крейг Гордон (Хартс)
- Лиам Келли (Мазервелл)
Защитники:
- Эндрю Робертсон (Ливерпуль)
- Лиам Купер (Лидс)
- Алан Паттерсон (Эвертон)
- Грант Хенли (Норвич)
- Аарон Хики (Болонья)
- Скотт Маккенна (Ноттингем Форрест)
- Джек Хендри (Брюгге)
- Джон Суттер (Рейнджерс)
- Энтони Релстон (Селтик)
- Грег Тейлор (Селтик)
- Стефен О'Доннелл (Мазервелл)
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Полузащитники:
- Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед)
- Джон Макгинн (Астон Вилла)
- Билли Гилмор (Челси)
- Стюарт Армстронг (Саутгемптон)
- Райан Джек (Рейнджерс)
- Дэвид Тернбулл (Селтик)
- Каллум Макгрегор (Селтик)
- Льюис Фергюсон (Абердин)
Нападающие:
- Че Адамс (Саутгемптон)
- Райан Кристи (Борнмут)
- Линдон Дайкс (КПР)
- Росс Стюарт (Сандерленд)
- Джейкоб Браун (Сток Сити)
Напомним, что в случае победы над шотландцами наша команда сыграет 5 июня против Уэльса за право поехать на ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.