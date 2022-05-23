Шанс для Украины! Тренер сборной Шотландии не вызвал лидера на матч отбора ЧМ-2022

Стив Кларк не сможет рассчитывать на Кирана Тирни в игре против сборной Украины. Также позже в расположение команды приедет Эндрю Робертсон

Киран Тирни не поможет Шотландии в дуэли с Украиной / Фото: Getty Images

Уже 1 июня футбольная сборная Украины сразится с Шотландией в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Игра должна была состояться еще в марте, но из-за войны, которую Россия развязала против нашей страны, встречу пришлось перенести на лето.

Наша команда уже месяц готовится к битве в Глазго, тогда как шотландцы соберутся лишь на этой неделе. Наставник "тартановой армии" Стив Кларк вызвал 28 игроков на июньские поединки в отборе на Мундиаль и Лиге наций.

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В заявку попали почти все сильнейшие футболисты, кроме защитника Арсенала Кирана Тирни. Игрок уже больше месяца не играет из-за травмы, от которой он так и не восстановился.

Также стоит отметить, что позже к сборной присоединится капитан шотландцев Эндрю Робертсон. Игрок Ливерпуля будет вынужден задержаться в клубе до 28 мая, когда его команда сразится с Реалом в финале Лиги чемпионов.

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ЗАЯВКА СБОРНОЙ ШОТЛАНДИИ

Вратари:

Дэвид Маршалл (Хиберниан)

Занден Кларк (Сент-Джонстон)

Крейг Гордон (Хартс)

Лиам Келли (Мазервелл)

Защитники:

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Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

Лиам Купер (Лидс)

Алан Паттерсон (Эвертон)

Грант Хенли (Норвич)

Аарон Хики (Болонья)

Скотт Маккенна (Ноттингем Форрест)

Джек Хендри (Брюгге)

Джон Суттер (Рейнджерс)

Энтони Релстон (Селтик)

Грег Тейлор (Селтик)

Стефен О'Доннелл (Мазервелл)

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Полузащитники:

Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед)

Джон Макгинн (Астон Вилла)

Билли Гилмор (Челси)

Стюарт Армстронг (Саутгемптон)

Райан Джек (Рейнджерс)

Дэвид Тернбулл (Селтик)

Каллум Макгрегор (Селтик)

Льюис Фергюсон (Абердин)

Нападающие:

Че Адамс (Саутгемптон)

Райан Кристи (Борнмут)

Линдон Дайкс (КПР)

Росс Стюарт (Сандерленд)

Джейкоб Браун (Сток Сити)

Напомним, что в случае победы над шотландцами наша команда сыграет 5 июня против Уэльса за право поехать на ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.