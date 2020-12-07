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Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022: чемпионы мира и другие

7 декабря, 19:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Андрея Шевченко получили в группе D с чемпионами мира из Франции

В швейцарском Цюрихе определили состав групп отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в конце 2022 года в Катаре. Наш сайт вел онлайн-трансляцию жеребьевки ЧМ-2022. Сборная Украины попала в когорту D, где сыграют пять команд.

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Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Наш путь начнется в марте 2021 года и завершится осенью. Плюсом для подопечных Андрея Шевченко будет то, что они проведут чуть меньше матчей, чем в других группах. Однако компания чемпионов мира не вдохновляет. Тем более, что напрямую на ЧМ-2022 попадает только победитель группы.

Напомним, чемпионат мира-2022 стартует 21 ноября: календарь "мундиаля" в Катаре.

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Вспомним, как сборная Украины обыграла испанцев в Лиге наций:

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