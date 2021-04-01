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Сборная Украины не может выиграть уже шесть матчей: механизм Шевы дал сбой

1 апреля, 00:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинцы неудачно стартовали в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины не смогла обыграть команду Казахстана в отборочном поединке на ЧМ-2022. Роман Яремчук открыл счет в первом тайме, но после перерыва Серикжан Мужиков сравнял счет, который продержался до финального свистка. Видео голов и обзор матча Украина – Казахстан есть на нашем сайте

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Таким образом, сборная Украины не может выиграть на протяжении шести матчей. В последний раз команда Андрея Шевченко побеждала 13 октября 2020 года, когда в Киеве была повержена Испания (1:0) в рамках Лиги наций.

После этого украинцы проиграли Польше (0:2) в товарищеском матче, Германии (1:3) и Швейцарии в Лиге наций, но поражение от швейцарцев случилось не на футбольном поле, а в кабинетах ФИФА, ведь нам дали техническое поражение из-за отмены матча из-за коронавируса.

Затем уже в отборе на ЧМ-2022 "сине-желтые" сыграли вничью с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и сегодня с Казахстаном. Это самая длинная серия сборной Украины без побед под руководством Андрея Шевченко.

Смотрите, как арбитр не назначил пенальти в ворота Казахстана на последних минутах:

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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