Результаты жеребьевки ЧМ-2022: состав всех отборочных групп в Европе

В квалификации сыграют 55 национальных сборных, которые определят 13 участников "мундиаля"

Сегодня в швейцарском Цюрихе провели жеребьевку отборочного турнира мирового форума, который в конце 2022 года пройдет в Катаре. Мы вели онлайн-трансляцию жеребьевки ЧМ-2022.

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Участники церемонии сформировали 10 групп. В пяти из них – по пять команд, еще в пяти – по шесть. В финальную часть от Европы выйдут лишь 13 команд: десять победителей групп и еще три сборные, которые пробьются через плей-офф.

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан. Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово. Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва. Группа D: Франция, Украина , Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Франция, , Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан. Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония. Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова. Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар. Группа Н: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта. Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино. Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

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Вспомним, как украинцы недавно были разбиты французами в товарищеском матче:

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Все подробности в спецтеме Отбор на ЧМ-2022

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