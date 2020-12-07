Результаты жеребьевки ЧМ-2022: состав всех отборочных групп в Европе

Сегодня в швейцарском Цюрихе провели жеребьевку отборочного турнира мирового форума, который в конце 2022 года пройдет в Катаре. Мы вели онлайн-трансляцию жеребьевки ЧМ-2022.
Участники церемонии сформировали 10 групп. В пяти из них – по пять команд, еще в пяти – по шесть. В финальную часть от Европы выйдут лишь 13 команд: десять победителей групп и еще три сборные, которые пробьются через плей-офф.
- Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
- Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
- Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
- Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
- Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.
- Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.
- Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
- Группа Н: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
- Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
- Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
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Вспомним, как украинцы недавно были разбиты французами в товарищеском матче:
Все подробности в спецтеме Отбор на ЧМ-2022
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