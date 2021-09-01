Неудачи Петракова продолжаются: на матч против Франции Украина теряет главную звезду

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пропустит важнейший поединок отбора на ЧМ-2022 против Франции из-за перебора желтых карточек

Александр Зинченко пропустит матч против Франции / Фото: Reuters

Украина упустила победу над Казахстаном, а тут еще и лидер команды пропустит следующий матч.

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Это добавит головной боли новому главному тренеру сборной Украины Александру Петракову, ведь игрок Манчестер Сити является ключевым игроком нашей команды.

Полузащитник сборной Украины Зинченко / Фото: Reuters

Однако в четырех матчах отбора на мундиаль в Катаре Зинченко умудрился заработать две желтые карточки – по одной в первом и во втором матче против Казахстана. Видео голов и обзор матча Украина – Казахстан есть на нашем сайте.

Матч против Франции пройдет 4 сентября в Киеве на "Олимпийском". На данный момент французы опережают Украину на три очка, но имеют матч в запасе. Сегодня они сыграют с Боснией и Герцеговиной.

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Обзор матча Казахстан – Украина: