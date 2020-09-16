Месси пожертвует тремя матчами за "Барселону" ради сборной Аргентины

"Барселона" может понести серьезные потери на старте нового сезона. Лидер и капитан команды Лионель Месси рискует пропустить три поединка своей команды из-за участия в отборочных поединках на чемпионат мира 2022 года в составе сборной Аргентины, ведь накануне Месси разрешили играть в стартовых матчах отбора на ЧМ-2022.

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Как сообщает Mundo Deportivo, правила ФФИА обязывают клубы отпускать игроков в национальные команды, если они получают приглашение, а текущая ситуация с пандемией может привести к тому, что игроки будут вынуждены пройти 14-дневный карантин по прибытии в страну.

В случае, если Месси будет вызван в сборную Аргентины, то вынужден будет отправиться на родину за две недели до матчей национальной сборной, а это означает, что Рональд Куман не сможет на него рассчитывать в дебютном матче Ла Лиги против "Вильярреала" (27 сентября), а затем и в поединках с "Сельтой" (30 сентября) и "Севильей" (4 октября).

На старте отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре сборная Аргентины сыграет против Эквадора (8 октября) и Боливии (13 октября).

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

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