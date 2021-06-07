Мастер! Защитник встал в ворота в отборе на ЧМ-2022 после потери троих вратарей

За два часа до поединка 9-го тура квалификации ЧМ-2022 против Монголии Киргизия потеряла всех голкиперов и обратилась за помощью к полевому игроку Айзару Акматову

Айзар Акматов / Фото: Instagram

Коронавирус хоть и отступает потихоньку, но все еще ставит подножки спортсменам. Так, в крайне тяжелом положении перед матчем отбора на чемпионат мира-2022 оказалась сборная Киргизии, потеряв всех трех вратарей. Ранее мы сообщали, что КНДР запретили участвовать в отборе на ЧМ-2022 из-за пандемии.

За два часа до поединка 9-го тура квалификации ЧМ-2022 в Азии против Монголии из-за подозрения на заражение коронавирусом были отсеяны все три вратаря Киргизии. Сменить амплуа на стадионе "Нагай" в японской Осаке вынужден был защитник Айзар Акматов.

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И Акматов неплохо справился со своей задачей. Не смог выручить лишь раз – на 34-й минуте. Автором гола стал нападающий монгольской сборной Мижиддорж Оюунбаатар, а Киргизия уступила – 0:1.

Теперь Киргизия с 7 очками занимает третье место в группе F азиатской квалификации чемпионата мира-2022, уступая Таджикистану (10) и Японии (21). Монголия с 6 баллами продолжает занимать последнюю, 5-ю строчку.