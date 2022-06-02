Кто поедет на ЧМ-2022? Букмекеры не определили фаворита в битве Уэльса и Украины

Подопечных Александра Петракова лишь шаг отделяет от Мундиаля в Катаре. Рассказываем о котировках на поединок в Кардиффе

Гарет Бэйл и Александр Зинченко - лидеры своих сборных

Вчера футбольная сборная Украины подарила праздник всей стране. Команда Александра Петракова обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф ЧМ-2022.

До поездки на Мундиаль остался всего шаг! Для этого Украине нужно 5 июня обыграть Уэльс в Кардиффе. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на триумф в финале плей-офф.

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По их мнению, в матче Уэльс – Украина нет фаворита. Коэффициент на проход каждой из команд составляет 1.90. Если же говорить об основном времени, то победа Уэльса или Украины оценивается в 2.75, а ничья и переход к экстра-таймам – в 3.00.

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Напомним, что валлийцы свой полуфинал плей-офф отыграли еще в марте. Тогда команда Роба Пейджа одолела Австрию благодаря дублю Гарета Бэйла (2:1).

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Вчера же Уэльс сыграл первый матч в Лиге наций в частично ослабленном составе. Британцы сразились с Польшей и вышли вперед на 52 минуте усилиями Уильямса. Однако наши соседи смогли вырвать победу благодаря двум голам в концовке встречи.