Катарский Каспер и зажигательное трио: представлены официальный маскот и гимн ЧМ-2022

Катарцы сумели удивить выбором талисмана турнира, а главный его саундтрек написан в привычном стиле "диско"

Davido, Trinidad Cardona и Aisha написали гимн к ЧМ-2022, а La Eeb стал его маскотом

Сегодня в Дохе состоялась жеребьевка ЧМ-2022, который в ноябре-декабре пройдет в Катаре. Своих потенциальных соперников узнала и сборная Украины.

Команда Александра Петракова не смогла в марте сыграть в отборе на Мундиаль из-за вторжения России в нашу страну. Игры против Шотландии и, возможно, Уэльса перенесены на июнь.

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Тем временем, в столице Катара сегодня были представлены официальный маскот и гимн турнира. Талисманом ЧМ-2022 будет маленькая паранжа Лаиб (La Eeb), что в арабском означает "талантливый игрок". Многие сравнили этот маскот с Каспером из одноименного мультфильма.

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Состоялась и презентация официального саундтрека Мундиаля. Его записало трио Trinidad Cardona, Davido и Aisha. Трек называется Hayya Hayya (Better Together).

Напомним, что если сборная Украины пробьется на ЧМ-2022, ее соперниками по группе В станут Англия, США и Иран. Первый матч состоится 21 ноября против американцев, через четыре дня – игра с Ираном, а закончат групповую стадию 29 ноября битвой против Англии.