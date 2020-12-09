Українська
$ 28,08
34,05
  1. Новости спорта
  2. Турниры
  3. Чемпионат мира 2022 Катар

Катар сыграет в европейском отборе на ЧМ-2022 в группе с Португалией

9 декабря, 09:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хозяин мундиаля получил возможность лучше подготовиться к турниру

Сборная Катара примет участие в европейского квалификации на ЧМ-2022. Чемпионы Азии будут играть в группе А, в которую входят Португалии, Ирландия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Однако их результаты не будут учитываться при квалификации, сообщает Goal.com.

Реклама

Отмечается, что домашние матчи Катар будет проводить в Европе, чтобы сократить время полета для их соперников. Катар также намерен сыграть в Кубке Америки и Золотом кубке в следующем году.

Катар начнет свою кампанию матчем против Люксембурга на нейтральном поле, которое еще не подтверждено, 24 марта 2021 года.

Ранее стал известен календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде 24 марта против Франции.

Читайте также: Голова варвара и кумыс: что съесть и выпить, болея за Украину в отборе на ЧМ-2022

В тренде
Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России
Реклама

Напрямую на мундиаль из группы выйдет только победитель. Напомним, что чемпионат мира-2022 стартует 21 ноября. А имя нового чемпиона мира назовут уже во второй половине декабря.

Смотрите, как сборная Украины обыграла в Лиге наций Испанию

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЧМ-2022 сборная Катара

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Голова варвара и кумыс: что съесть и выпить, болея за Украину в отборе на ЧМ-2022
Голова варвара и кумыс: что съесть и выпить, болея за Украину в отборе на ЧМ-2022Футбол
Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022: онлайн-трансляция
Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022: онлайн-трансляцияЧМ 2022 Катар
Украина сыграет с чемпионами мира! Состав нашей группы отбора на ЧМ-2022
Украина сыграет с чемпионами мира! Состав нашей группы отбора на ЧМ-2022ЧМ 2022 Катар
Жеребьевка ЧМ-2022 уже сегодня. Как сборной Украины попасть в Катар
Жеребьевка ЧМ-2022 уже сегодня. Как сборной Украины попасть в КатарЧМ 2022 Катар
Кто такая блондинка-красотка, которая ведет церемонию жеребьевки отбора ЧМ-2022
Кто такая блондинка-красотка, которая ведет церемонию жеребьевки отбора ЧМ-2022ЧМ 2022 Катар
Результаты жеребьевки ЧМ-2022: состав всех отборочных групп в Европе
Результаты жеребьевки ЧМ-2022: состав всех отборочных групп в ЕвропеЧМ 2022 Катар

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять