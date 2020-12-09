Катар сыграет в европейском отборе на ЧМ-2022 в группе с Португалией

Сборная Катара примет участие в европейского квалификации на ЧМ-2022. Чемпионы Азии будут играть в группе А, в которую входят Португалии, Ирландия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Однако их результаты не будут учитываться при квалификации, сообщает Goal.com.

Реклама

Отмечается, что домашние матчи Катар будет проводить в Европе, чтобы сократить время полета для их соперников. Катар также намерен сыграть в Кубке Америки и Золотом кубке в следующем году.

Катар начнет свою кампанию матчем против Люксембурга на нейтральном поле, которое еще не подтверждено, 24 марта 2021 года.

Ранее стал известен календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде 24 марта против Франции.

Читайте также: Голова варвара и кумыс: что съесть и выпить, болея за Украину в отборе на ЧМ-2022

В тренде Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России

Реклама

Напрямую на мундиаль из группы выйдет только победитель. Напомним, что чемпионат мира-2022 стартует 21 ноября. А имя нового чемпиона мира назовут уже во второй половине декабря.

Смотрите, как сборная Украины обыграла в Лиге наций Испанию

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама