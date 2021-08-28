Буду клоуном: новый главный тренер сборной России описал свои задачи в команде

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал необычное заявление. Коуч объявил себя новым клоуном в команде

Валерий Карпин / Фото: Getty Images

Карпин так отреагировал на отсутствие в команде нападающего Артема Дзюбы. Форвард Зенита считался лидером команды, а еще любил мастурбировать на камеру.

Реклама

Однако новый наставник не нашел для него места в команде. Футболисты жалуются, что теперь останутся без заводилы в раздевалке.

"Футболисты говорят, что им шуток Дзюбы не хватает? Теперь я буду шутить. Буду клоуном я теперь", – сказал Карпин, которого цитирует sportbox.

Карпин заменил Черчесова на посту главного тренера сборной Росси после провального выступления на Евро-2020. Перед ним поставили задачу вывести Россию на чемпионат мира в Катаре.

Ранее в РФ призвали "закрыть футбол в России к чертям!" Комик отжег после Евро, сравнив сборную и обезьяну. Российский юморист Гарик Харламов после окончания чемпионата Европы-2020 прошелся по сборной России и ее провальному выступлению на турнире.