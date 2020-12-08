Боснийский футболист пообещал разобраться с Украиной в отборе на ЧМ-2022

В понедельник вечером в Швейцарии провели жеребьевку квалификации "мундиаля" для европейских сборных. Узнайте состав всех отборочных групп ЧМ-2022 в Европе. Сборная Украины получила соперников из Франции, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Финляндии. Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрагим Шехич считает, что вместе с партнерами разберется с украинской командой.

Его слова приводит сайт scsport.ba:

"Мы получили сложную группу. А хотелось бы попасть в компанию с Данией или Словакией. Интересными будут матчи с чемпионами мира. Мы уже играли с сильными соперниками в Лиге наций, поэтому готовы к такому. Я надеюсь, что с новым тренером мы соберем новую достойную команду и выйдем на чемпионат мира.

Мы знаем финнов, победили их 4:1, могли забить еще. Доминировали и в ответном матче в Финляндии и могли добиться лучшего результата. Не припоминаю, чтобы играли с Украиной. Соперники – жесткие, но наш уровень позволит с этими командами справиться. Мы должны отличаться тактически и быть немного удачливее. Надеюсь, будем готовы к этим матчам за счет качественного анализа соперников".